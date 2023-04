Auf der Autobahn zwischen Landau an der Isar und dem BMW Werk München fährt BMW mit Speiseöl: Vier LKW des Logistikdienstleisters Guggemos (GV Trucknet) sind auf der rund 120 Kilometer langen Strecke mehrmals täglich unterwegs.



Seit Dezember 2022 läuft der einjährige Pilotbetrieb mit dem erneuerbaren Dieselkraftstoff HVO100. Im März 2023 wurde er auf sechs weitere LKW, die zur Flotte von DB Schenker gehören, ausgeweitet. Das Kürzel HVO steht für ‚Hydrotreated Vegetable Oil‘ und der Zusatz ‚100‘ zeigt an, dass dieses zu 100 Prozent, also als Reinkraftstoff, in einen konventionellen Diesel-LKW getankt wird. Der Kraftstoff wird aus verschiedenen Abfällen, Reststoffen und erneuerbaren Rohstoffen, wie gebrauchten Speiseölen, gewonnen.



Im Vergleich zu fossilem Diesel lasse sich mit „Neste MY Renewable Diesel“ (HVO100) des finnischen Herstellers Neste eine CO2-Reduzierung von bis zu 90 Prozent ("Well to Wheel") realisieren, heißt es von BMW. Dem steht ein durchschnittlicher Mehrverbrauch von etwa drei Prozent gegenüber. Im Vergleich zu konventionellem Dieselkraftstoff summieren sich die CO2-Einsparungen bei den zehn LKW, die derzeit für die BMW Group mit HVO100 im Tank unterwegs sind, auf voraussichtlich bis zu 800 Tonnen im Jahr.

„Jedes eingesparte Gramm CO2 hilft“, sagt dazu Michael Nikolaides, Leiter BMW Group Produktionsnetzwerk und Logistik. Er spricht sich für Technologieoffenheit aus: „Wir treiben die Reduktion des CO2-Footprints in unseren Liefer- und Transportketten mit vielen unterschiedlichen Maßnahmen voran.“