Eine der Schlüsselbotschaften der Weltbank: Die Zuverlässigkeit der Lieferkette ist entscheidend. Bei Containern beträgt die durchschnittliche Zeit vom Einlaufen in den Exporthafen bis zum Verlassen des Zielhafens über alle potenziellen Handelsrouten hinweg 44 Tage, mit einer Standardabweichung von 10,5 Tagen. Etwa 60 Prozent der Zeit, die für den internationalen Warenverkehr benötigt wird, wird auf See verbracht. Die größten Verzögerungen treten jedoch auf, wenn Container am Ursprungs- oder Bestimmungsort in Häfen, Flughäfen oder multimodalen Einrichtungen aufgehalten werden. Maßnahmen, die auf diese Einrichtungen abzielen, wie Investitionen in die Produktivität der Häfen, die Modernisierung des Zolls und neue Technologien, können die Zuverlässigkeit verbessern.



Eine weitere Erkenntnis der Weltbank: Leistung geht über das Einkommen hinaus. Besonders deutlich wird dies bei neuen Leistungsindikatoren wie der Verweildauer von Containern in Häfen (Verweilzeit). Schwellenländer haben tendenziell kürzere Verweilzeiten als Industrieländer, möglicherweise aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Lieferkettenkrise 2021-22, der Auswirkungen des russischen Einmarsches in der Ukraine auf die Logistik in Europa und des Vorsprungs reicherer Volkswirtschaften bei der Hafenproduktivität und der Digitalisierung durchgehender Lieferketten. Länder mit mittlerem Einkommen, die in den sechs LPI-Komponenten eine konsistente Leistung erbringen, könnten sowohl ihre Konkurrenten als auch fortgeschrittenere Länder übertreffen.