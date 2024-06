"Die Expansion der ÖBB Rail Cargo Group geht weiter", verkündet ÖBB-Chef Andreas Matthä zur offiziellen Übernahme des niederländischen Eisenbahnverkehrsunternehmens Captrain Netherlands. "Nach Gründungen in China und Serbien wird das internationale Netzwerk der RCG nun um die Niederlande vergrößert. Zusammen verbinden wir die europäischen Wirtschaftszentren mit den Häfen Europas und so mit der ganzen Welt", so Matthä.



Die Niederlande sind geografisch und strategisch durch die direkte Anbindung der ARA-Häfen (Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam) an Deutschland und die Positionierung an wichtigen Bahnkorridoren sowie Terminals (Geleen, Moerdijk) von großer Bedeutung, heißt es von der RCG. Weiters besteht großes Interesse, den Modal-Split im Sinne der Klimaziele auszubauen.

RCG-Vorstandssprecher Clemens Först ergänzt: „Die Benelux-Staaten sind für uns ein wichtiger Markt. Mit der Erweiterung unseres Eigentraktionsnetzwerks können wir künftig unsere TransFER Verbindungen auch in Eigentraktion end-to-end abwickeln.“ Eigentraktion, also das Fahren mit eigenem Personal und Lokomotiven, bringt neben Kostenvorteilen auch mehr Flexibilität. Die Rail Cargo Group ist dabei in insgesamt 18 Ländern tätig - 13 – und bald 14 – davon in Eigentraktion.

Captrain Netherlands b.v. ist seit 2007 in den Niederlanden aktiv und konzentriert sich auf die Organisation und Durchführung von Bahntransporten mit Schwerpunkten auf die Terminals Geleen und Moerdijk sowie den Rotterdamer Hafen – dem größten Tiefseehafen Europas und drittgrößtem Hafen weltweit. Captrain Netherlands b.v. hat 61 Mitarbeiter:innen. Das Unternehmen hat 2022 bei einer Transportleistung von 765 Mio. Tonnenkilometern einen Umsatz von 12,2 Mio. Euro erzielt. Damit ist das Unternehmen Nummer 3 in den Niederlanden. Der Fuhrpark besteht aus sieben Loks, allesamt für Verschub und Last-Mile-Services. Das bringt einen großen Vorteil bei End-to-end-Transporten auf der letzten Meile.

„Wir freuen uns, mit der ÖBB Rail Cargo Group einen Käufer gefunden zu haben, der bereit ist, alle unsere Mitarbeitenden herzlich willkommen zu heißen, sie in sein Netzwerk zu integrieren und neue Möglichkeiten für die Entwicklung des Unternehmens zu bieten. Die Zusammenarbeit zwischen der österreichischen Gruppe und Captrain hat sich in den letzten Jahren gefestigt und diese geplante Transaktion ist ein neuer Meilenstein", sagt Henrik Würdemann, Geschäftsführer der Captrain Deutschland-Gruppe, die bislang für das Management von Captrain Niederlande verantwortlich war.

