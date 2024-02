Die Beliebtheit von schneller und präziser Same-Day-Lieferung steigt stetig und wird in den nächsten Jahren zum Standard werden, den Kunden von Online-Händlern in allen Segmenten verlangen, so Dodo. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz kann hier helfen.

Hauptthemen im letzten Jahr waren in diesem Bereich eine noch bessere Planung durch KI und die Integration von alternativen Fahrzeugen und Transportmitteln. Durch fortschrittliche Modellierung werde es zunehmend einfacher, die angemessene Anzahl von Fahrzeugen und Zustellern für ein bestimmtes Gebiet zuzuweisen und Routen zu planen, die nicht nur die aktuelle Situation, sondern auch die Entwicklung der nächsten Stunden und Tage berücksichtigen.

„Im letzten Jahr haben wir eine fortschrittliche KI-Vorhersage eingeführt. Diese ist in der Lage, Kundenbestellungen in einem bestimmten Gebiet bis zu zwei Wochen im Voraus vorherzusagen. Die Prognosen basieren auf Daten, die mithilfe künstlicher Intelligenz gesammelt wurden. Die Genauigkeit der Vorhersagen reicht bis auf die Stunde, und die Fehlerquote bleibt konstant unter zehn Prozent. Wir planen also nicht mehr nur für das, was gerade passiert, sondern wir können auch auf das vorbereiten, was noch kommen wird. Der Einfluss auf Effizienz und Planung ist für ein Unternehmen unserer Größe enorm", sagt Bahadir Birkan, Dodo-CEO für den DACH-Raum, und fügt hinzu: „Die Bedeutung fortgeschrittener Datenanalytik und der Arbeit mit zukünftiger Modellierung wird weiter zunehmen. Zudem werden Logistikunternehmen immer informiertere Entscheidungen treffen können. Dies führt unter anderem zu einer erhöhten Geschwindigkeit, ohne den Service sichtbar teurer zu machen."



Künstliche Intelligenz eröffne dabei auch neue Möglichkeiten bei der Bereitstellung alternativer Fahrzeuge. Die Fähigkeit, die Zusammensetzung und den Standort von Bestellungen in einem bestimmten städtischen Gebiet zuverlässig vorherzusagen, ermöglicht es einem Logistikunternehmen, zur richtigen Zeit die richtige Mischung von Transportfahrzeugen bereitzustellen - seien es Drohnen, Roboterfahrzeuge, Lastenfahrräder, Elektroroller oder sogar Flussfahrzeuge. Es ist daher zu erwarten, dass die Grenze für den Einsatz alternativer Transportmittel in naher Zukunft nicht mehr in der Gesetzgebung oder der Technologie der Fahrzeuge selbst liegt, sondern vielmehr darin besteht, sie so zuzuteilen, dass der gewünschte Effekt in Bezug auf Kosten und Nachhaltigkeit erzielt wird. Mit der zunehmenden Komplexität von Gütern und Transportmitteln werde auch die Komplexität der Lieferpläne steigen, die die unterschiedlichen Tragfähigkeiten der Fahrzeuge, ihre Batteriereichweite, ihre Nutzbarkeit in der Umgebung usw. berücksichtigen müssen, so die Einschätzung von Dodo.