Das CSH versucht in einem vereinfachten Beispiel den Unterschied zwischen der Qualität der Daten auf Unternehmensebene und auf Sektorenebene darzustellen, ausgehend von der Annahme, es gebe nur zwei Firmen im Metallsektor.



Firma A beliefert hauptsächlich die Automobilindustrie und Firma B verkauft vor allem an die Bauindustrie. Wenn es bei Firma A zu einem Produktionsstopp kommt – etwa durch eine Naturkatastrophe – würde sich das stark auf die Automobilindustrie auswirken, aber kaum auf die Bauindustrie. Mit Daten auf Sektorenebene sähe es allerdings so aus, als wirkte sich der Ausfall gleichermaßen auf die Automobilindustrie und auf die Bauindustrie aus.



Träfe das Erdbeben die Firma B, wären die Auswirkungen umgekehrt. Da aber die Daten zu ganzen Wirtschaftssektoren nicht zwischen den beiden Firmen unterscheiden können, führen diese fast immer zu einer Fehlschätzung der wirklichen Auswirkungen.



„Durch das Zusammenfassen aller Unternehmen in einen Wirtschaftszweig geht so viel Information über die Struktur des Liefernetzwerks verloren, dass man schlicht nicht mehr ermitteln kann, wer wirklich von einem Ausfall betroffen sein wird und in welchem Ausmaß“, so Diem.

Lesen Sie auch: So vernetzt ist die globale Lebensmittel-Lieferkette