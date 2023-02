Die Diskussion um die Dekarbonisierung des (Güter-) Verkehrs hat sich bisher vor allem auf den Straßenverkehr beschränkt: Die Themen Elektromobilität, E-Fuels oder Wasserstoff sind in der Wahrnehmung stark gewachsen.



Anders verhält es sich allerdings mit der Dekarbonisierung des Luft- bzw. Seefracht-Verkehrs. Hier gab es immer wieder Pilotprojekte mit nachhaltigem Kraftstoff (SAF). Nun bietet diesen DHL Express für Luftfracht an - und DB Schenker neu für Seefracht.



Seit Anfang Februar können DHL-Express-Kunden aus Großbritannien, Italien, Dänemark, Schweden, Kanada, Australien, Südafrika und den Vereinigten Arabischen Emiraten bei der Auswahl ihrer Versanddienstleistung für die Option GoGreen Plus entscheiden. In den nächsten Monaten soll die Option weltweit zur Verfügung stehen.



Dies sei durch die jüngsten Kooperationen mit den Unternehmen BP und Neste möglich, die SAF an die DHL Express Hubs in der ganzen Welt liefern, so DHL. Der erneuerbare Teil werde dabei aus Altspeiseölen gewonnen. „Mit dem Einsatz von SAF aus Abfallprodukten und Reststoffen können die Treibhausgasemissionen über den Lebenszyklus hinweg im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin um bis zu 80 Prozent reduziert werden“, heißt es in einer Aussendung zum Thema. Damit sollen Kunden ihre Scope-3-Emissionen senken können.



Das Unternehmen hat sich dabei zum Ziel gesetzt, für den gesamten Lufttransport bis 2030 30 Prozent SAF einzusetzen.

